Şanlıurfa'da 19 Kilo 450 Gram Skunk Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonda 19 kilo 450 gram skunk ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmalarına devam ediyor.