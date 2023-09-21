Şanlıurfa'da 19 Kilo 450 Gram Skunk Ele Geçirildi
Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonda 19 kilo 450 gram skunk ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmalarına devam ediyor.
Şanlıurfa'da 19 kilo 450 gram skunk ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Kentte ekiplerce bu çerçevede yapılan operasyonda, 19 kilo 450 gram skunk ele geçirildi.
Olaya ilişkin yakalanan 1 şüpheli emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA / Güncel