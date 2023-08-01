Şanlıurfa'da 177 Kilogram Skunk Maddesi Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da polis tarafından takibe alınarak durdurulan araçta 177 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde taşındığını belirledikleri bir aracı takibe aldı. Aracı durdurup operasyon yapan ekipler, 13 valizde 300 adet vakumlu poşetin içerisinde 177 kilogram skunk maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan 4 zanlı emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.