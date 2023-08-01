Şanlıurfa'da 177 kilogram skunk ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı
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Şanlıurfa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda, şüpheli bir araçta yapılan aramada 13 valiz içinde 177 kilogram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da 177 kilogram skunk ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde şüpheli bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 13 valiz içinde 177 kilogram skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan araçtaki 4 zanlı emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel