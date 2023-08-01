Şanlıurfa'da 177 Kilo Skunk Ele Geçirildi, 4 Kişi Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından durdurulan 2 araçta yapılan aramalarda 177 kilo 800 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.