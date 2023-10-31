Şanlıurfa'da 171 Kilogram Skunk Ele Geçirildi
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonda 171 kilogram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince takibe alınan yabancı plakalı tır, ilçe girişindeki uygulama noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada, dorseye gizlenmiş 171 kilogram skunk bulundu. Tır sürücüsü gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonda 171 kilogram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.?
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince takibe alınan yabancı plakalı tır, ilçe girişindeki uygulama noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada, dorseye gizlenmiş 171 kilogram skunk bulundu.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.