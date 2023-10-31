Şanlıurfa'da 171 Kilo Skunk Uyuşturucu Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yapılan kontrol noktasında bir araçta yapılan aramada 171 kilo skunk uyuşturucu ele geçirildi. Siverek Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda araç dorsesinde gizlenmiş halde bulunan uyuşturucu maddesi ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan kontrol noktasında bir araçta yapılan aramada 171 kilo skunk uyuşturucu ele geçirildi.

Siverek Emniyet Müdürlüğü tarafından kontrol noktasında, gece saatlerinde yabancı plakalı bir araca yapılan operasyonda araç dorsesinde gizlenmiş halde 171 kilo skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alınırken, konu ile ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA