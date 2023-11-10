Şanlıurfa'da 170 Kilo Skunk Maddesi Ele Geçirildi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 170 kilo 700 gram skunk ve 3 kilo 500 gram toz esrar ile birlikte 4 adet otomatik tabanca ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 170 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, 170 kilo 700 gram skunk ve 3 kilo 500 gram toz esrar ile birlikte 4 adet otomatik tabanca ele geçirildi. Çalışmada ayrıca bir kişi gözaltına alınırken, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak da Şanlıurfa genelinde zehir tacirlerine geçit vermeyeceklerini belirtti. - ŞANLIURFA