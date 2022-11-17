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Şanlıurfa'da 17 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü hırsızlık operasyonunda yakalandı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'da 17 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü hırsızlık operasyonunda yakalandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, hırsızlık operasyonunda yakalandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, hırsızlık operasyonunda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seydo Atilla Mahallesi'ndeki bir hırsızlığa ilişkin 6 şüpheliyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Ekipler, zanlılardan Ö.A'nın "cinsel istismar" suçundan kesinleşmiş 17 yıl 6 ay hapis cezası olduğunu tespit etti.

Ö.A, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Çalıntı elektrikli motosiklet sahibine teslim edilirken, diğer 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Ceylanpınar Şanlıurfa Hisarcık Güncel Haberler

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