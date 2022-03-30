Şanlıurfa'da 17 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA - Yasin Dikme - Güncel
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, hakkında 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, hakkında 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan hakkında 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A'nın ilçedeki bir adreste gizlendiğini tespit etti.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, S.A'yı kaçmaya çalışırken yakaladı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
AA / Yasin Dikme - Güncel