Şanlıurfa'da 17 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler

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Şanlıurfa'da 17 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA - Yasin Dikme - Güncel
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Şanlıurfa'da 17 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, hakkında 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, hakkında 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan hakkında 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A'nın ilçedeki bir adreste gizlendiğini tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, S.A'yı kaçmaya çalışırken yakaladı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Yasin Dikme - Güncel

Uyuşturucu, Şanlıurfa, Jandarma, Hisarcık, Güncel, Haberler

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