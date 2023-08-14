Şanlıurfa'da 17 kilo 600 gram skunk ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı
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Şanlıurfa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 17 kilo 600 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da 17 kilo 600 gram skunk ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde şüpheli iki aracı durdurdu.
Araçlarda yapılan aramada, 17 kilo 600 gram skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan araçtaki 4 zanlı emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel