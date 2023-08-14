Şanlıurfa'da 17 kilo 600 gram skunk ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 17 kilo 600 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı.