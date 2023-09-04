Şanlıurfa'da 167 Kilo Skunk Maddesi Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da üç ayrı noktada düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 167 kilo 250 gram skunk maddesi ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince kent merkezindeki 2 nokta ile Birecik ilçesinde operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 167 kilo 250 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla bağlantılı 4 şüpheli "Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA