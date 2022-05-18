Şanlıurfa'da 16 yıldır firari olan hükümlü yakalandı - Haberler

Şanlıurfa'da hakkında 16 yıl 1 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ( Jasat ) "kasten yaralama" suçundan 16 yıl 1 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.K'nin (36) saklandığı adresi belirledi.

Jasat ekiplerince düzenlenen operasyonla hükümlü N.K, kaçmak isterken yakalandı.

İşlemleri tamamlanarak cezaevine teslim edilen N.K'nın, jandarmadaki sevk işlemleri esnasında "Beni niye yakaladın" JASAT diye bağırdığı belirtildi.