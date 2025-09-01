Şanlıurfa'da 16 Yaşındaki Genç Sulama Kanalında Boğuldu

Şanlıurfa'da 16 Yaşındaki Genç Sulama Kanalında Boğuldu
Şanlıurfa'da 16 yaşındaki Ethem Poyraz Ovaçin, kaydığı sulama kanalında boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'da, Ethem Poyraz Ovaçin (16), ayağının kayması sonucu düştüğü sulama kanalında boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde Ozanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Ethem Poyraz Ovaçin, ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek evlerinin yakınından geçen sulama kanalına düştü. Akıntıya kapılan Ovaçin'i görenler yardımına koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de ihbarda bulundu. Bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan Ovaçin'in yaşamını yitirdiği belirlendi ve cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

