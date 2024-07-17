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Şanlıurfa'da 16 Kilo Uyuşturucu Yakalandı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yapılan bir otomobildeki aramada 16 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 16 kilo 100 gram uyuşturucu yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Selimpınar Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yaptı.

Aramada 10 parça halinde 16 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü A.S. ile E.T. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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