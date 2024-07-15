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Şanlıurfa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mevlidi

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Şanlıurfa'daki Balıklıgöl yerleşkesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit okutuldu. Program kapsamında camide dua edildi ve lokum ikramı yapıldı. Vali Yardımcısı, Belediye Başkanı ve diğer yetkililer de programa katıldı.

İnanç turizminin önemli merkezleri arasında yer alan Şanlıurfa'daki Balıklıgöl yerleşkesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit okutuldu.

Valilik tarafından organize edilen program kentin simgelerinden Dergah Camisi'nde gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin hoparlörle duyurulduğu camide daha önceden okunan hatimlerin duası yapıldı.

Caminin dolduğu mevlit programında İl Müftüsü Ramazan Tolan tarafından ülkenin selameti için de dualar edildi.

Duanın ardından avlusu Türk bayraklarıyla donatılan camiye gelenlere üzerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ambalajlı lokum ikramında bulunuldu.

Şanlıurfa Vali Yardımcısı Erinç Demir, Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ile çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri de programa katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Balıklıgöl Demokrasi 15 Temmuz Şanlıurfa Dünya Güncel Haberler

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