Şanlıurfa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri

Şanlıurfa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı, askeri yetkililer, kaymakamlar, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar etkinliğe katıldı. Programda, şehitler anıldı ve Cumhurbaşkanı'nın konuşması izlendi.

ŞANLIURFA'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Rabia Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe Vali Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Er, Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gaziler ile vatandaşlar katıldı. Demokrasi şehitlerinin anıldığı program kortej yürüyüşle ve toplu kılınan akşam namazıyla başladı. Darbe girişimi ile ilgili etkinlik kuran tilavetiyle başlayarak belgesel ve sinevizyon gösterimlerinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması da alana kurulan dev ekranlardan izlendi.

Etkinliklerde konuşan Vali Salih Ayhan, 15 Temmuz gecesi şehit olan vatandaşları rahmetle andığını ifade ederek,15 Temmuz 2016 FETÖ'nün ihanet teşebbüsünün, darbe girişiminin 7'inci yılındayız. Bizler hain darbe girişiminde 251 kardeşimizi şehit verdik. O şanlı şehitlerimiz kimimizin dostu, kimimizin kardeşi, kimimizin ana-babası, Onların hepsi işte bu yüce vatanın evlatları. 15 Temmuz gecesinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokakları dolduranlar arasında; yiğitliğiyle, mertliğiyle nam salmış Şanlıurfa'mızın yetiştirdiği evlatlar da vardı. 15 Temmuz Şehitlerimizi ve bu şanlı topraklar uğruna canlarını feda eden sayısız şehidimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize ise afiyetler dileyerek sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi.

15 Temmuz için gerçekleştirilen program, konuşmaların ardından çeşitli etkinliklerle sona erdi.