Şanlıurfa'da 15 Temmuz etkinlikleri düzenlendi

ŞANLIURFA'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Rabia Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Ahmet Aksoy, Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İl Jandarma komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile gaziler ve vatandaşlar katıldı. Darbe girişinde şehit olanların anıldığı programa Türk bayrakları ile katılan ve dualar eden kalabalık daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasını dinledi.

Törene katılanlara hitap eden Vali Hasan Şıldak, "FETÖ'nün ihanet teşebbüsünün, darbe girişiminin 9'ncı yılındayız. Bizler hain darbe girişiminde 251 kardeşimizi şehit verdik. O şanlı şehitlerimiz kimimizin dostu, kimimizin kardeşi, kimimizin ana-babası, Onların hepsi işte bu yüce vatanın evlatları. 15 Temmuz gecesinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokakları dolduranlar arasında; yiğitliğiyle, mertliğiyle nam salmış Şanlıurfa'mızın yetiştirdiği evlatlar da vardı. ve bizler, Urfalı 4 kardeşimizi şehitlik mertebesine uğurladık. Şehitlerimizin yattıkları yer nur olsun. Böyle günlerin bir daha yaşanmaması adına, geleceğimizin fidanlarını, çocuklarımızı bu duyarlılıkla yetiştirmeliyiz" diye konuştu.

Haber: Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA - DHA