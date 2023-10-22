Şanlıurfa'da 15 Kilo Skunk Ele Geçirildi, 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 kilo 600 gram skunk ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 kilo 600 gram skunk ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Kentte ekiplerce bu çerçevede yapılan operasyonda 15 kilo 600 gram skunk ele geçirildi.
Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel