Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da 15 işçinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da 15 işçinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da 15 işçinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberi: Şanlıurfa'da 14 Mart'ta meydana gelen ve 15 işçinin yaralandığı servis otobüsü kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da 14 Mart'ta meydana gelen ve 15 işçinin yaralandığı servis otobüsü kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre kaza, 14 Mart'ta saat 07.00 sıralarında Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 10'uncu kilometresinde yaşandı. Organize Sanayi Bölgesine (OSB) işçi taşıyan İ.K.'nin kullandığı 63 S 0483 plakalı servis otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attıktan sonra şarampole devrildi. Kazada servis otobüsünde bulunan 15 işçi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılırken kaza anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Polis şehir kamerasına yansıyan görüntülerde, önünde başka bir aracın olduğu servis otobüsünün aniden yoldan çıktıktan sonra takla atarak şarampole devrildiği yer alıyor.

(Şinasi İnan - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title