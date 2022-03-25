Şanlıurfa'da gösteri ve yürüyüş yasağı - Haberler

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Şanlıurfa'da gösteri ve yürüyüş yasağı

AA - Müslüm Etgü - Güncel
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Şanlıurfa'da gösteri ve yürüyüş yasağı

Şanlıurfa Valiliğince toplanma, gösteri ve yürüyüşler, 15 gün süreyle yasaklandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valiliğince toplanma, gösteri ve yürüyüşler, 15 gün süreyle yasaklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 19. maddesine istinaden bir dizi karar alındı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Valilik ile kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 19. maddesine istinaden yapılması muhtemel 'Her türlü açık ve kapalı alan eylem etkinlikleri, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve pankart asma' gibi etkinlikler, diğer illerden katılımlarla birlikte, 25 Mart-8 Nisan tarihleri arasında yasaklanmıştır."

AA / Müslüm Etgü - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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