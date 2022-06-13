Şanlıurfa'da 14'üncü Uluslararası MEB Robot Yarışması

ŞANLIURFA'da düzenlenen 14'üncü Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda, 12 kategoride düzenlenen yarışmada, 4 bin 397 robot yarıştırıldı. Canlı bağlantıyla katılımcılara seslenen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Amacımız; tüm gençlerimizi, tüm çocuklarımızı, yavrularımızı bilimsel gelişmelerle tanıştırmak, inovatif yaklaşımlarla onları sürekli desteklemek" dedi.

Şanlıurfa'da 'Göbeklitepe' teması ve 'Ahican tarihin sıfır noktasında' sloganıyla 12 kategoride gerçekleştirilen 14'üncü Uluslararası MEB Robot Yarışması, GAP Arena Spor Salonu ve Yerleşkesi'nde başladı. Yarışmaya Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıcı, okul müdürleri ile Türkiye'nin birçok ilinden gelen yarışmacı ve konuklar katıldı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı yarışmada, Türkiye'nin yanı sıra 8 ülkeden finale kalan 5 bin 425 öğrenci ve öğretmenin 2 bin 453 robot projesi yer aldı.