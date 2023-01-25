Şanlıurfa'da 14 şüpheli gözaltına alındı Güncel Haberler Şanlıurfa'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, 9 tabanca ile 1 tüfek ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, 9 tabanca ile 1 tüfek ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Polis Timlerince huzur ve asayişin sağlanması için kentteki tarihi, turistik bölgeler ile halkın yoğun olduğu alanlarda uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada, aralarında çeşitli suçlardan aranan 4 kişinin de bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, 9 tabanca, 1 tüfek, 64 mermi ve 5 kartuş ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Güncel Haberler

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