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Şanlıurfa'da 14 kilo 350 gram skunk ele geçirildi

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Şanlıurfa'da, 14 kilo 350 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da, 14 kilo 350 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadelesi sürüyor.

Ekiplerce bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 14 kilo 350 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Narkotik Uyuşturucu Suç Hukuk Güncel Haberler

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