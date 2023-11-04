Şanlıurfa'da 137 Çalıntı Motosiklet Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 137 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Denetimler sonucunda ayrıca 4 hacizli motosiklet ile 1 ruhsatsız tabanca da bulundu. 85 şüpheliye adli işlem yapılırken, 2 zanlı da yakalandı.

Şanlıurfa'da polis ekiplerince yapılan denetimlerde 137 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalıntı motosikletlerin ele geçirilmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik, Viranşehir, Siverek ve Suruç ilçelerinde denetimler yapıldı.

Son 4 günde yapılan uygulamalarda 137 çalıntı ve 4 hacizli motosiklet ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Denetimlerde 85 şüpheliye adli işlem yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı yakalandı.