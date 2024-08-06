Şanlıurfa'da 13 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da 13 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadelede başarılı bir operasyon yapıldığını belirtti.

Polis ekiplerinin uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen bir aracı durdurarak yaptığı aramada 13 kilo 500 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 1 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.