Şanlıurfa'da 12. Yeşilay Bisiklet Turu Düzenlendi

Şanlıurfa'da, Yeşilay tarafından "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla düzenlenen 12. Yeşilay Bisiklet Turu'nda bisikletli grup pedal çevirdi.

Ali Şelli Parkı önünde başlayan etkinliğe, yaklaşık 100 amatör ve profesyonel bisikletçi katıldı.

Yeşilay Fırat Bölge Koordinatörü Aziz Çiftçi, AA muhabirine, Yeşilay'ın Türkiye genelinde bu etkinliği düzenlediğini söyledi.

Bağımsızlık seferberliği çerçevesinde bir farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Çiftçi, "Amacımız bir gencimizi hiçbir şekilde bağımlılık illetine bulaştırmamak. Bütün katılımcılara teşekkür ediyoruz." dedi.