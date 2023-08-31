Şanlıurfa'da 12 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da 12 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çerçevesinde kent girişinde bir aracı durdurarak arama yaptı. Araçta yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 10 parça halinde 12 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA