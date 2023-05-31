Şanlıurfa'da 12 Kilo 50 Gram Esrar Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kilo 50 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında kent girişinde bir motosiklet durduruldu.

Heybelerinde yapılan aramada 12 kilo 50 gram esrar bulunan motosikletteki şüpheli, "uyuşturucu ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan gözaltına alındı.