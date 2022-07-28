Şanlıurfa'da 12 kaçak avcıya toplam 2,5 milyonluk ceza - Haberler

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Şanlıurfa'da 12 kaçak avcıya toplam 2,5 milyonluk ceza

Şanlıurfa'da 12 kaçak avcıya toplam 2,5 milyonluk ceza

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü, geçen yıl kaçak avlanan 12 kişiye 2 milyon 500 bin lira idari para cezası uyguladıklarını bildirdi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü, geçen yıl kaçak avlanan 12 kişiye 2 milyon 500 bin lira idari para cezası uyguladıklarını bildirdi.

Müdürlükten yazılı açıklamada, 2021-2022 yılında av turizmi kapsamında avına izin verilen türlere yönelik koruma faaliyetleri kapsamında bölge müdürlüğü sınırları dahilinde 12 kişiye idari yaptırım uygulandığı belirtildi.

Koruma kontrol faaliyetlerin yoğun şekilde devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Koruma esnasında avlanılan 12 yaban keçisi ve 3 ceylana el konulmuştur. Kaçak avlanan bu şahıslara toplam 2 milyon 500 bin lira ceza uygulanmıştır. Bölge Müdürlüğümüze bağlı İl Şube Müdürlüklerimizce koruma ve kontrol faaliyetlerimiz yoğun şekilde devam etmektedir"

AA / Yasin Dikme - Güncel

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