Şanlıurfa'da 11 Yaşındaki Çocuk Baraj Gölünde Kayboldu
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Barajı Gölü'ne giren 11 yaşındaki Deniz Süleyman kayboldu. Olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilerek arama çalışmaları başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde girdiği Atatürk Barajı Gölü'nde kaybolan 11 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı.
Atatürk Barajı Gölü'ne giren Deniz Süleyman bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, baraj gölünde arama çalışması başlattı.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel