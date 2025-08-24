Şanlıurfa'da 11 Yaşındaki Çocuk Baraj Gölünde Kayboldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Barajı Gölü'ne giren 11 yaşındaki Deniz Süleyman kayboldu. Olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilerek arama çalışmaları başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde girdiği Atatürk Barajı Gölü'nde kaybolan 11 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Atatürk Barajı Gölü'ne giren Deniz Süleyman bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, baraj gölünde arama çalışması başlattı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
Kemal Kılıçdaroğlu ile Uğur Dündar birbirine girdi

Kılıçdaroğlu ile Dündar birbirine girdi! Bunlar kavgada bile söylenmez
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TSK düğmeye bastı! Suriye ordusuna komando eğitimi verilecek

TSK komşu ülke için düğmeye bastı! Askerlere komando eğitimi verilecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.