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Şanlıurfa'da 11,5 kilogram skunk ile 400 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 11,5 kilogram skunk ve 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.