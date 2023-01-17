Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da 10 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yol denetiminde yakalandı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'da 10 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yol denetiminde yakalandı

Şanlıurfa'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yol denetiminde yakalandı.

Şanlıurfa'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yol denetiminde yakalandı.

Birecik Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe girişinde uygulama yapıldı.

Kontrollerde, "uyuşturucu imal ve ticareti yapmak" suçundan 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü A.A. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Birecik Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title