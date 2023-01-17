Şanlıurfa'da 10 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yol denetiminde yakalandı Güncel Haberler Şanlıurfa'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yol denetiminde yakalandı. Şanlıurfa'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yol denetiminde yakalandı. Birecik Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe girişinde uygulama yapıldı. Kontrollerde, "uyuşturucu imal ve ticareti yapmak" suçundan 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü A.A. yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Birecik Güncel Haberler

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