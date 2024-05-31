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Şanlıurfa'da 10 Kilo 600 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 10 kilo 600 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiğini ve 1 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Şanlıurfa'da 10 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma gerçekleştirildiğini kaydetti.

Operasyonda 10 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 1 şüphelinin gözaltına alındığını ifade etti.

Vali Şıldak, uyuşturucuyla mücadelenin durmadan devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

Hasan Şıldak Şanlıurfa Narkotik Güvenlik Uyuşturucu Operasyon Güncel Haberler

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