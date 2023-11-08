Şanlıurfa'da 10 Kilo 450 Gram Skunk Maddesi Ele Geçirildi
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Şanlıurfa'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 10 kilo 450 gram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 10 kilo 450 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 10 kilo 450 gram skunk maddesi ele geçirilirken 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel