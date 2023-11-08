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Şanlıurfa'da 10 kilo 450 gram skunk ele geçirildi

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Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadelesi sürüyor.

Ekiplerce bu kapsamda düzenlenen operasyonda 10 kilo 450 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 zanlı emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Narkotik Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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