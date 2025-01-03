Şanlıurfa'da 10 Bin 500 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonda, bir araçta 10 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da 10 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde bir araç durduruldu.
Araçta yapılan aramalarda, 10 bin 500 paket sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücüsünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel