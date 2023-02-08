Şanlıurfa'da 1 yaşındaki çocuk enkazdan 53 saat sonra kurtarıldı Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerde, Şanlıurfa'da 1 yaşındaki çocuk, yıkılan binanın enkazından 53 saat sonra yaralı çıkartıldı. Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerde, Şanlıurfa'da 1 yaşındaki çocuk, yıkılan binanın enkazından 53 saat sonra yaralı çıkartıldı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Şanlıurfa'da yıkılan binaların enkazı altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Ekipler, Yenişehir Mahallesi'ndeki 5 katlı İbrahim Şelli Apartmanı'nda 1 yaşındaki çocuğa, 53 saat sonra ulaştı. Çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Şanlıurfa Elbistan Çocuk Yerel Güncel Haberler

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