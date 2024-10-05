Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da 1 Ton Sahte Zirai İlaç Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da 1 Ton Sahte Zirai İlaç Ele Geçirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir depoda yapılan baskında 1 tona yakın sahte zirai ilaç ele geçirildi. Depoda yapılan aramalarda çeşitli makineler ve paketleme ekipmanları da bulundu. Depo işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 1 tona yakın sahte zirai ilaca el konuldu.

Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kadıkenti Mahallesi'ndeki bir depoda sahte tarım ilacı üretildiği ve paketlendiği ihbarı üzerine depoya baskın düzenlendi.

Güvenlik güçlerinin desteğiyle depoda yapılan aramalarda, 4 dolum makinesi, paketleme makinesi, 10 bin doluma hazır plastik şişe, karışım tankı, çeşitli ticari isimlerde etiket, jelatin makinesi ile piyasaya sürülmeye hazır ve dolum-paketleme aşamasında yaklaşık 1 ton sahte zirai ilaç ele geçirildi.

Depo işletmecisi hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel

Güvenlik Eyyübiye Ekonomi Güncel Sağlık Çevre Hukuk Tarım

2 kadını katleden Semih Çelik'in videosu ortaya çıktı! Anlattıkları tüyler ürpertiyor

2 kadını öldüren psikopatın videosu

 Katledilen İkbal Uzuner'in cenazesinde yürek yakan feryat: Benim bir tane ablam vardı

Katledilen İkbal'in cenazesinde yürek yakan feryat

 Hizbullah, Nasrallah'ın varisinden haber alamıyor

Hizbullah, Seyfettin'den haber alamıyor! Herkesin aklında aynı şüphe var
Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım

Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen maskesi yasak mı? Osimhen maskesi takmak neden yasak? Düğüm Salonu filmi konusu ne, oyuncuları kim, sonu nasıl bitiyor? Düğüm Salonu filmi ne zaman, nerede çekildi? Düğüm Salonu gerçek mi, yaşanmış mı? Yalan CANLI izle! 5 Ekim Kanal D Yalan 18. bölüm canlı izle! Yalan son bölümde neler oldu SON BÖLÜM? Foça yangın söndü mü SON DAKİKA? İzmir Foça yangın son durum ne 5 Ekim Cumartesi? Semih Çelik VİDEOSU'nda ne diyor, Semih Çelik VİDEOSU İZLE! Kör Nokta final mi yapıyor? Kör Nokta bitiyor mu? Kör Nokta CANLI izle! Kör Nokta 3. bölüm SON BÖLÜM HD kesintisiz izleme linki var mı? Gönül Dağı 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, hangi kanalda izlenir? Gönül Dağı CANLI izle! TRT 1 Gönül Dağı 147. yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Cinsel içerikli VİDEOSU çıkan hakemler kim, (TFF) isimleri ne? O.E. ve E.K. VİDEOSU yayınlandı mı (Uygunsuz)? Orhan Erdemir kimdir? Orhan Erdemir kaç yaşında, nereli, hangi maçları yönetti?
title