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Şanlıurfa'da 1 Ton Sahte Sucuk Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da 1 Ton Sahte Sucuk Ele Geçirildi
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, gerçekleştirilen denetimlerde bir işletmede dana eti yerine piliç eti kullanılan sahte sucuğu ele geçirdi. Yaklaşık 1 ton sucuk, hayvan mamasına dönüştürülmek üzere gönderildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince bir ton sahte sucuk ele geçirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerince, Şanlıurfa İl Tarım ve Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Topçu Meydanı'nda gerçekleştirilen denetimlerde, bir işletmede dana eti diye satılan sucuklarda piliç eti kullanıldığı, etiketsiz ve deforme olduğu belirlendi.

Ekiplerce yaklaşık 1 ton sucuğa el konulurken işletmeci hakkında işlem yapıldı.

El konulan sucuklar, hayvan mamasına dönüştürülmek üzere belediyenin mama tesisine gönderildi.

Açıklamada, vatandaşların sağlığını korumak için denetimlerin aralıksız süreceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
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