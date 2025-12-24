Şanlıurfa'da 1 ton bozulmuş zeytin ele geçirildi
Eyyübiye'de gerçekleştirilen gıda denetimlerinde, bir işletmede 1 ton bozulmuş ve küflenmiş zeytin bulunarak imha edildi. İşletmeye para cezası kesildi.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yapılan denetimde, 1 ton bozulmuş ve küflenmiş zeytin ele geçirildi.
Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki işletmelere yönelik gıda denetimleri gerçekleştirildi.
Kontrollerde, bir işletmenin deposunda 1 ton bozulmuş ve küflenmiş zeytin ele geçirildi.
El konulan zeytin imha edilirken, işletmeye para cezası kesildi.
Kaynak: AA / Mustafa Bayar - Güncel