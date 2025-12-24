Haberler

Şanlıurfa'da 1 ton bozulmuş zeytin ele geçirildi

Güncelleme:
Eyyübiye'de gerçekleştirilen gıda denetimlerinde, bir işletmede 1 ton bozulmuş ve küflenmiş zeytin bulunarak imha edildi. İşletmeye para cezası kesildi.

El konulan zeytin imha edilirken, işletmeye para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Mustafa Bayar - Güncel
Haberler.com
500

