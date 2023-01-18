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Şanlıurfa'da 1 ton 260 kilogram küflenmiş tereyağı ele geçirildi

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Şanlıurfa'da 1 ton 260 kilogram küflenmiş tereyağı ele geçirildi

Şanlıurfa'da yapılan denetimde, 1 ton 260 kilogram küflenmiş tereyağı ele geçirildi.

Şanlıurfa'da yapılan denetimde, 1 ton 260 kilogram küflenmiş tereyağı ele geçirildi.

Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki işletmelerde gıda denetimi yaptı.

Kontrollerde, 2 işletmede, piyasaya sürülmek üzere olan 1 ton 260 kilogram küflenmiş tereyağı ele geçirildi.

El konulan tereyağı imha edilirken, 2 işletmeye para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Şanlıurfa Hisarcık Eyyübiye Güncel Haberler

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