Şanlıurfa'da 1 ton 260 kilogram küflenmiş tereyağı ele geçirildi
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Şanlıurfa'da yapılan denetimde, 1 ton 260 kilogram küflenmiş tereyağı ele geçirildi.
Şanlıurfa'da yapılan denetimde, 1 ton 260 kilogram küflenmiş tereyağı ele geçirildi.
Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki işletmelerde gıda denetimi yaptı.
Kontrollerde, 2 işletmede, piyasaya sürülmek üzere olan 1 ton 260 kilogram küflenmiş tereyağı ele geçirildi.
El konulan tereyağı imha edilirken, 2 işletmeye para cezası kesildi.
Kaynak: AA / Güncel