Şanlıurfa'da 1 ton 260 kilogram küflenmiş tereyağı ele geçirildi Güncel Haberler Şanlıurfa'da yapılan denetimde, 1 ton 260 kilogram küflenmiş tereyağı ele geçirildi. Şanlıurfa'da yapılan denetimde, 1 ton 260 kilogram küflenmiş tereyağı ele geçirildi. Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki işletmelerde gıda denetimi yaptı. Kontrollerde, 2 işletmede, piyasaya sürülmek üzere olan 1 ton 260 kilogram küflenmiş tereyağı ele geçirildi. El konulan tereyağı imha edilirken, 2 işletmeye para cezası kesildi. Kaynak: AA / Güncel Organize Sanayi Bölgesi Şanlıurfa Hisarcık Eyyübiye Güncel Haberler

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