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Şanlıurfa'da 1 Milyon Lira Değerinde Kaçak Gıda Ürünleri Ele Geçirildi

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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürünlere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda ülkemize yurt dışından getirilen ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 4 bin 489 kilogram gıda ürünü ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da ülkemize kaçak yollarla getirilen ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan gıda ürünleri ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürünlere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda ülkemize yurt dışından getirilen ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 4 bin 489 kilogram gıda ürünü ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Operasyon Şanlıurfa Güncel Haberler

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