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Şanlıurfa'da 1 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Şanlıurfa'da 1 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 1 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen istihbarat çalışması neticesinde operasyon düzenlendi.

Ekiplerce, 1 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Narkotik Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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