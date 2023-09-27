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Şanlıurfa'da 1 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Şanlıurfa'da 1 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı.