Şanlıurfa'da 1 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Şanlıurfa'da 1 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da 1 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen istihbarat çalışması neticesinde operasyon düzenlendi.
Ekiplerce, 1 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel