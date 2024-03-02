Şanlıurfa'da 1 Kilo 600 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda, 1 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, S.K. gözaltına alındı.

S.K, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.