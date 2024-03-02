Şanlıurfa'da 1 Kilo 600 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
Şanlıurfa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve bir şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar sürüyor.
Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda, 1 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, S.K. gözaltına alındı.
S.K, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.