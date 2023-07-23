Şanlıurfa'da 1 kilo 250 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli bir otobüsü durdurarak yapılan aramada 1 kilo 250 gram skunk ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.