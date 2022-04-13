Şanlıurfa'da 1,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu iddiası - Haberler

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Şanlıurfa'da 1,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu iddiası

AA - Mustafa Güçlü - Güncel
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Şanlıurfa'da 1,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu iddiası

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, 1,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, 1,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı.

Evlerinin yakınlarında oynayan kız çocuğundan haber alamayan yakınları, çevrede yaptıkları aramada, çocuğu ekmek pişirmek için kullanılan tandır evinde baygın halde buldu.

Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan küçük kızın tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından olayla bağlantısı olduğu ve küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla H.Ö'yü (16) gözaltına aldı.

Hakkında hazırlanan evrakla adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

AA / Mustafa Güçlü - Güncel

Şanlıurfa, Güncel, Haberler

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