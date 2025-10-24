Haberler

Şanlıurfa Cezaevinde 18 Mahkum Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da cezaevinde kendi pişirdikleri yemekten yiyen 18 mahkum, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye sevk edildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen mahkumlar için gıda numuneleri incelemeye alındı.

ŞANLIURFA'da, cezaevinde kendi pişirdikleri yemekten yiyen 18 mahkum, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, Hilvan 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde koğuşlarında kendi yaptıkları yemekleri yiyen mahkumlar, bir süre sonra mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri yaşadı. Durumun bildirilmesi üzerine cezaevine sağlık sağlık ekipleri yönlendirildi. Cezaevi revirinde ilk müdahaleleri yapılan 18 mahkum, güvenlik önlemleri altında ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Acil serviste tedaviye alınan mahkumların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından cezaevindeki yemeklerden ve sudan numuneler alınarak, inceleme için laboratuvara gönderildi. Polis ve jandarma ekipleri, tedavi gören mahkumların bulunduğu hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA - DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'de inanılmaz maç! 7 gol, 3'ü iptal, bir de kırmızı kart

Süper Lig'de inanılmaz maç! 7 gol, 3'ü iptal, bir de kırmızı kart
İnsanoğlunun doğaya müdahalesi ve ortaya çıkan acı tablo

Ensest ilişki ürünü aslan!
Çin'in Ay'ın karanlık tarafında keşfettiği sır açığa çıktı

Çin'in Ay'ın karanlık tarafında keşfettiği sır açığa çıktı
Tartışma silahlı kavgaya dönüştü! Bilanço ağır

Tartışma silahlı kavgaya dönüştü! Bilanço ağır
Süper Lig'de inanılmaz maç! 7 gol, 3'ü iptal, bir de kırmızı kart

Süper Lig'de inanılmaz maç! 7 gol, 3'ü iptal, bir de kırmızı kart
Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Ünlü isme büyük vefasızlık
Trabzon'da vatandaşlar, Netenyahu'nun maketini vince asıp idam etti

Gören telefona sarıldı! Bir şehir vince asılı bu mesajı konuşuyor
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin: 16 mermim, bir canım var

"16 mermim, bir canım var; güçleri yetiyorsa gelip alsınlar"
1.5 yıldır boştaydı! Rafael Benitez'in yeni takımı belli oldu

1.5 yıldır boştaydı! Efsane teknik adam komşu Yunanistan'a gitti
ABD: İsrail istemezse Türkiye giremez

ABD'den kritik açıklama: İsrail istemezse Türkiye giremez
90+4'te yediği golle kaybeden Arda Turan, 'Tüm sorumluluğu alıyorum' deyip ne yapacağını duyurdu

Maçı 90+4'te kaybetti! "Sorumluluk bende'' deyip ne yapacağını duyurdu
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! 17'lik Hasret'i böyle öldürmüş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.