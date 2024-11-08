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Şanlıurfa Cezaevi Yıkım Öncesi Ziyaretçilerin Akınına Uğradı

Şanlıurfa Cezaevi Yıkım Öncesi Ziyaretçilerin Akınına Uğradı
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Şanlıurfa'da 12 yıl önce isyan sırasında hayatını kaybeden mahkumların olduğu cezaevi, yıkım kararı alındıktan sonra rekor sayıda ziyaretçi ağırladı. Eski mahkumlar cezaevinin koğuşlarında hatıra fotoğrafları çekerken, bölgeye rekreasyon alanı kazandırılacağı belirtildi.

ŞANLIURFA'da, 12 yıl önce çıkan isyan sırasında 13 mahkumun hayatını kaybettiği ve geçen yıl sel felaketi nedeniyle kapatılan Şanlıurfa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu, yıkım kararı alındıktan sonra ziyaretçi akınına uğradı. Eski mahkumların da ziyaret ettiği koğuşlarda bazı kişiler koğuşlarda volta atıp türküler söyledi.

1968 yılında, Eyyübiye Mahallesi'nde 400 kişi kapasiteli olarak inşa edilen Şanlıurfa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu, geçen yıl yaşanan sel felaketinin ardından tutuklu ve hükümlülerin çevre illere nakledilmesiyle boşaltıldı. 16 Haziran 2012'de ise çıkan isyanda 13 mahkumun yangında hayatını kaybetmesiyle de gündeme gelen cezaevi için yıkım işlemlerinin başlatılması amacıyla son hazırlıklar yapılıyor. Yıkımının ardından Eyyübiye Belediyesi'ne tahsis edilecek olan cezaevini inceleyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, bölgeye 100 dekarlık rekreasyon alanı kazandıracaklarını açıkladı.

Cezaevi boşaltılmasının ardından çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Bazıları geçmişte hükümlü olarak cezaevinde kalan kişilerin oluşturduğu ziyaretçciler, koğuşlarda volta atarak türküler söyledi. Cezaevinde 4,5 yıl kaldığını belirten ziyaretçilerden İsmail Doğan, "Burası anlatılacak gibi değil. Allah kimseyi cezaevine düşürmesin" dedi.

Cezaevi koridorlarında gezip hatıra fotoğrafı çeken ziyaretçiler, yerlerde duran mahkum mektup ve dilekçelerini de okudu

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA - DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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