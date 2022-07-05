Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin bayram denetimleri
AA - Yasin Dikme - Güncel
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kurban bayramı öncesi market, kuruyemişçi ve giyim mağazalarında denetim yaptı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kurban bayramı öncesi market, kuruyemişçi ve giyim mağazalarında denetim yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi vatandaşların rahat bir şekilde alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla denetimlerine devam ediyor.
Bu kapsamda ekipler, kent genelinde hizmet veren market, şekerleme ile kuruyemiş satışı yapan işyerlerinde fiyat denetimi gerçekleştirdi.
Yapılan denetimlerde ensaflar kurallara uymaları konusunda uyarıldı.
AA / Yasin Dikme - Güncel