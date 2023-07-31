Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Viranşehir'de İçme Suyu Projesi Hayata Geçiriyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün üzerinde önemle durduğu alt yapı çalışmalarından olan içme suyu projelerinin bir yenisi de Viranşehir ilçesinde hayata geçiriliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, ilçelerde içme suyu çalışmalarına devam ediyor. Viranşehir ilçesinde içme suyu sorununu tamamen ortadan kaldıracak olan 330 kilometrelik içme suyu şebeke hattı yapım çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.

Şanlıurfa'nın altyapı sorunlarına kalıcı çözümler üretmek adına çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü Viranşehir ilçesinde yapımı devam eden içme suyu şebeke hattında vatandaş odaklı bir çalışma yürütülüyor.

Altyapıda kalıcı çözümler üreten Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tüm ilçelerde olduğu gibi Viranşehir İlçesinde de vatandaşlara içme suyu hizmeti sunabilmek için planlı bir şekilde hareket ediliyor. - ŞANLIURFA